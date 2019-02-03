Петро Порошенко подав документи до ЦВК [ Редактировать ]
Петро Порошенко подав сьогодні документи для реєстрації кандидатом у президенти до Центральної виборчої комісії. Нагадаю, ЦВК вже зареєструвала двадцять вісім кандидатів на головну посаду в країні.
Президентські вибори призначено на 31 березня цього року, в разі потреби другий тур відбудеться 21 квітня.
"В 19 році ще більша відповідальність. Відповідальність за долю країни, сьогодні ми вже розуміємо, що за ці 5 років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоб ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, вони їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдороги, і щоб наші рішучі дії по напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському Союзі, в НАТО - це принципова наша ключова позиція", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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