Десять з половиною тисяч гривень. Саме така, за даними Держстату, середня зарплата в Україні. Тобто зросла вона на 10%. Але є одне але - українці продовжують масово виїжджати на заробітки. Хоча в НБУ заявили - цьогоріч міграція зменшиться. Яка ситуація насправді? Знає Любов Кукла.

За фахом перекладач, за покликанням - дизайнер одягу. Чим насправді хоче займатися, Надія Кулик зрозуміла у свої двадцять дев'ять.

"Ідея, власне, створити свій бренд, вона з'явилася, коли я пішла в декретну відпустку, коли народилася моя маленька донечка", - говорить Надія Кулик, дизайнер одягу.

Починала все, м'яко кажучи, з нуля. Вчилася дизайну та малюванню.

"Я малювала ночами. коли спала моя донечка. коли мені не потрібно бути дуже уважною. взагалі з 12 ночі до 3-4 я малювала", - говорить Надія Кулик, дизайнер одягу.

Утім, легко, каже, не буває ніколи. Навіть коли твоя робота - власне, твоє ж хобі.

"Я не знаю, як у кого, але мені було важко. По-перше, я ніколи з цим не зіштовхувалась. Це для мене новий бізнес взагалі. Я ніколи сама на себе не працювала раніше. Тому так. Пошуки цехів, організаційна робота, пошуки приміщень під власний магазин, це займало дуже багато часу. Плюс знову ж таки молода мама малесенької итинки. Це було важко. І фізично важко, і фінансово важко", - говорить Надія Кулик, дизайнер одягу.

Зараз Надя - успішна бізнесвумен. На досягнутому, каже, не зупиниться. Планує створювати колекції не лише для України, а й для Європи. Куди так масово тікають ті, хто не в змозі заробити гроші вдома.

"Не вистачає роботи , но робота не знаю може і є, але грошей. Дуже мала зарплата. Дуже. За ту заплату, не шо прожити, а й вижити не можна".

Ужгород. Візові центри. Черги.

Колись тут стояв і Олександр. Каже: прожити на зарплату вчителя фізкультури в Україні майже нереально. Тож поїхав шукати кращої долі до Європи.

"Працював вчителем. Но так як зарплата була маленька, я змушений був покинути рідний дом і поїхати за кордон. За кордоном працював у 5 країнах Єросоюзу. Нема там так добре як дома, багато часу тільки роботі. Собі нема чим зайнятися, переважно робота дома все", - розповідає Олександр, житель Ужгорода.

На порозі кадрової кризи: українці масово тікають на заробітки. І таких - від двох до п'яти мільйонів. Утім, більшість, до речі, працюють нелегально, без дозволу на роботу. А це і лікарі, і вчителі. Словом, усі ті, кого не вистачає тут, в Україні. А що вдієш? Там платять краще.

Краще настільки, що українці, м'яко кажучи, із заробітчан перетворилися на "інвесторів". Тільки за минулий рік трудові мігранти переказали в Україну 11 мільярдів доларів.

"Это, например, те же айтишники, которые работают в Украине и получают денежные переводы из-за границы. или, например, скажем так люди, получающие переводы от своих родственников, которые очень давно выехали за рубеж и сейчас помогают своим родственникам, оставшемся в Украине. Чистых денег, которые присылают трудовые мигранты, это примерно 5-6- миллиардов", - говорить Олексій Кущ, фінансовий експерт.

" За рік в Угорщині можна заробити ну можливо 7 тисяч доларів, якщо більше, робота фізично дуже важка", - розповідає Олександр, житель Ужгорода.

Важка. А що вдієш? Тікають люди на заробітки аж ніяк не від солодкого життя. Тож доводиться вибирати: або тотальна бідність, або важка праця.

"Если средняя зарплата в Польше составляет от тысячи до полутора тысяч евро, то соответственно в Украине нужно людям платить от 700-900 евро. В сегодняшних ценах - это более 20 тысяч гривен или даже 25 тысяч гривен в месяц", - говорить Олексій Кущ, фінансовий експерт.

Двадцять п'ять. Хоча в Україні середня зарплата - десять з половиною. Тобто це коли в провінції заробляють тисячу, а в місті - майже всі двадцять.