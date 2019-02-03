Інспектори Єврокомісії перевірять скотобійні Польщі [ Редактировать ]
Інспектори Єврокомісії перевірять ситуацію на скотобійнях Польщі. Це - наслідок м'ясного скандалу, який спалахнув у вихідні. Польські журналісти з'ясували, що на одній із фабрик забивали хворих корів. А м'ясо продавали як якісне. Тетяна Логунова продовжить.
Скандал спалахнув після розслідування польських журналістів. На приховану камеру їм вдалося відзняти забій худоби на одній із фабрик у Мазовецькому воєводстві. І довести - там грубо порушували всі санітарні норми. Співробітники вночі, аби уникнути ветеринарного контролю, забивали хворих корів, які ледве стояли на ногах.
"Власників ферми, тих, хто купував хвору худобу і тих, хто її забивав, - усіх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Поліція вже проводить розслідування цієї справи", - заявив Павел Нємчук, голова польської ветеринарної служби.
Правоохоронці встановили, що у продаж могло потрапити до дев'яти тонн неякісної Яловичини. Дві третини - на полиці польських магазинів, ще третину - експортували до країн ЄС.
Німеччина, Франція, Іспанія, Словаччина, Угорщина. Неякісне польське м'ясо вилучають із продажу в 13 країнах Євросоюзу. У справу втрутилися і представники офіційного Брюсселя. Вони направляють до Польщі групу інспекторів.
Контролери прибудуть до Польші вже завтра. Про це повідомила представниця Єврокомісії на прес-конференції у Брюсселі.
"Польща повідомила Єврокомісії про закриття цієї скотобійні. Наші експерти вирушать туди вже в понеділок, щоб оцінити ситуацію на місці", - говорить Анка Падурару, представниця Єврокомісії.
Щороку Польща виробляє 560 тисяч тонн Яловичини. 80% м'яса експортується до країн.
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