На Прикарпатті чотири сотні дітей можуть залишитися без школи. Будівля, в якій діти зараз навчаються, розвалюється на очах. Тріщини, пліснява та грибок - чи не в кожному класі. Уроки вчителі змушені проводити у коридорах та їдальні. Більше розкажуть мої колеги.

"Я лопатою його зсунув. А то було так на два пальці. Як на досках, так само і на стінах. Такий грибок, запах є грибка".

Коридори школи в селі Красноїлля - ніби після землетрусу. Стіни в тріщинах і вкриті пліснявою. А штукатурка сиплеться від найменшого дотику.

"Та то вже всьо. Штукатурка відпадає. Я трохи поробив в респіраторі і так пече в грудях, в носі. Воно ж прогресує".

У школі геть згнила й підлога. Грибок в усіх класах. Пліснява вкрила парти, стіни, меблі й навіть світильники.

"Ми відкрили двері і побачили всюди на партах, де навчався перший клас, був пил такого цегляного кольору. Ви бачите він залишився ще у нас на стінах", - говорить Марія Шкіндюк, директор Красноїльської школи.

Аби не захворіли, учнів із першого поверху перевели на другий. Ліве крило - заблокували. Та місця у школі - катастрофічно не вистачає. Уроки змушені проводити в коридорах і навіть їдальні.

"Навчається 20 учнів. дуже мало місця і ми змушені донести парти запасні одинарні і досаджувати дітей де можливо. Дуже важко навчатися, бо діти не можуть ні встати, ні підійти до дошки", - говорить Наталія Гаджук, вихователька.

Стіни у школі вологі завжди, бо звели її півстоліття тому на болотах, пояснює директор. І про дренажну систему тоді не подбали. Ситуація почала різко погіршуватись два роки тому - з будівництвом нового корпусу. Роботи спровокували підняття ґрунтових вод до рівня підлоги.

"Оця пліснява в нас майже в кожних кабінетах на першому поверсі".

Грошей на капітальний ремонт у районі немає. Того, що виділяють із місцевого бюджету щороку, вистачає хіба на косметичні роботи, - каже директор. А вирішити проблему самотужки школа не в змозі. Тому за допомогою звернулися до обласних чиновників.

"Ми склали кошторис на 422 тисячі гривень, передали документи і зібрали документи, склали відношення до обласної ради, щоб нам допомогли в цих питаннях, заклали ці кошти. Оскільки район не має цих коштів, ми не можемо впоратися. а ще така проблема, що ми не знаємо як боротися з нею", - говорить Марія Шкіндюк, директор Красноїльської школи

"Ми прекрасно розуміємо, що таке грибок. Ми прекрасно розуміємо, як він діє на здоров'я наших дітей. Я переконаний, що кошти у Верховинському районі будуть виділені. Але зараз якраз йде цей процес. Якраз виділення коштів на об'єкти інфраструктури освітньої, медичної", - говорить Володимир Рачкевич, директор Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури Івано-Франківської ОДА.

Коли чекати на початок робіт - невідомо. Сесія обласної ради запланована на середину лютого. У школі, тим часом, уже міркують - де розмістити чотириста дітей. Деякі батьки почали переводити малечу в інші заклади. Верховина - високогірний район, тому до школи дітям доводиться долати кілька кілометрів пішки.