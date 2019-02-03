Через брак педіатрів жителі Черкас можуть залишитися без медичної допомоги. На 45 тисяч дітей у місті всього 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинились понад сім тисяч дітей. Подробиці - далі в сюжеті.

"- Температури у вас немає?

- Вчора була! 37, 9 вчора. У нього вчора під вечір".

Ось так щодня з восьмої до одинадцятої ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного - не більше 15 хвилин, а хворих щодня - до трьох десятків. За нормативами медичної реформи, лікар-педіатр має укласти не більше дев'ятисот декларацій. Ще восени Любов Подорога та її колеги свою норму виконали.

"Тому що потрібно надати якісну допомогу, ми говоримо про якісну допомогу, а не просто набрати дітей і не справиться з ними. Три тисячі дітей які не заключили декларацію, оці три тисячі дітей. Ну де ж ми їх дінемо, ми все одно їх приймаємо", - говорить Людмила Подорога, лікар-педіатр Черкаського центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

І така ситуація - у всіх міських центрах первинної медико-санітарної допомоги. Інна в розпачі, до кого тепер прилаштувати двох своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилася минулого року. А поки жінка визначалася з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх трьох черкаських центрах скінчилися.

"Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо будуть вільні місця у лікарів і тоді вони зможуть нас обслуговувати", - говорить Інна Горбенко, мати двох дітей.

Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах є лише 35, - констатують у профільному департаменті. Тому охопити всіх бажаючих підписати декларації медзаклади фізично не в змозі. Ситуація патова, каже головний медик Черкас.

"В першому центрі 11 тисяч, в другому центрі - 11 тисяч з 15, в п'ятому центрі - 12 300 з 15 тисяч".

Педіатрам закон дозволяє добрати ще по 10 відсотків від нормативу. Але остаточно це проблему з медкадрами не вирішить, адже більшість лікарів уже пенсійного віку. Та в департаменті прогнозують, що ситуація вирівняється у другому півріччі.

"В нас готуються лікарі інтерни і десь з другої половини, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова іде про лікарів-педіатрів, які мають закрити ось цю різницю у сім тисяч дітей", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського МВК.

Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах, зізнається Уляна Супрун. За її словами, у Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Планують збільшувати держзамовлення у вузах на спеціальності "сімейний лікар" та "педіатр".

"Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих. І дорослі можуть звертатися до сімейних лікарів. Зараз є ті сімейні лікарі, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, тому, що це була насправді їхня освіта з самого початку. Це є проблема, у тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів, багато років їх не було", - говорить Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Та для цього потрібен час. А от у Черкасах його вже не мають. У Департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла.