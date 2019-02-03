Черкаси можуть залишитися без медичної допомоги [ Редактировать ]
Через брак педіатрів жителі Черкас можуть залишитися без медичної допомоги. На 45 тисяч дітей у місті всього 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинились понад сім тисяч дітей. Подробиці - далі в сюжеті.
"- Температури у вас немає?
- Вчора була! 37, 9 вчора. У нього вчора під вечір".
Ось так щодня з восьмої до одинадцятої ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного - не більше 15 хвилин, а хворих щодня - до трьох десятків. За нормативами медичної реформи, лікар-педіатр має укласти не більше дев'ятисот декларацій. Ще восени Любов Подорога та її колеги свою норму виконали.
"Тому що потрібно надати якісну допомогу, ми говоримо про якісну допомогу, а не просто набрати дітей і не справиться з ними. Три тисячі дітей які не заключили декларацію, оці три тисячі дітей. Ну де ж ми їх дінемо, ми все одно їх приймаємо", - говорить Людмила Подорога, лікар-педіатр Черкаського центру первинної медико-санітарної допомоги №1.
І така ситуація - у всіх міських центрах первинної медико-санітарної допомоги. Інна в розпачі, до кого тепер прилаштувати двох своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилася минулого року. А поки жінка визначалася з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх трьох черкаських центрах скінчилися.
"Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо будуть вільні місця у лікарів і тоді вони зможуть нас обслуговувати", - говорить Інна Горбенко, мати двох дітей.
Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах є лише 35, - констатують у профільному департаменті. Тому охопити всіх бажаючих підписати декларації медзаклади фізично не в змозі. Ситуація патова, каже головний медик Черкас.
"В першому центрі 11 тисяч, в другому центрі - 11 тисяч з 15, в п'ятому центрі - 12 300 з 15 тисяч".
Педіатрам закон дозволяє добрати ще по 10 відсотків від нормативу. Але остаточно це проблему з медкадрами не вирішить, адже більшість лікарів уже пенсійного віку. Та в департаменті прогнозують, що ситуація вирівняється у другому півріччі.
"В нас готуються лікарі інтерни і десь з другої половини, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова іде про лікарів-педіатрів, які мають закрити ось цю різницю у сім тисяч дітей", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського МВК.
Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах, зізнається Уляна Супрун. За її словами, у Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Планують збільшувати держзамовлення у вузах на спеціальності "сімейний лікар" та "педіатр".
"Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих. І дорослі можуть звертатися до сімейних лікарів. Зараз є ті сімейні лікарі, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, тому, що це була насправді їхня освіта з самого початку. Це є проблема, у тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів, багато років їх не було", - говорить Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.
Та для цього потрібен час. А от у Черкасах його вже не мають. У Департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла.
по теме
Заболеваемость гриппом превысила эпидпорог
Показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тыс. населения
Украину атаковала опасная болезнь
Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что МОЗ до конца недели подготовит документы, чтобы созвать специальной комиссию, которая рассмотрит вопрос об объявлении эпидемии
Детей без прививки не пустят в школу: важное решение Минздрава
Дети, которые не привиты от кори, будут допускаться к посещению садика либо школы лишь по решению медкомиссии
Слабые ногти могут быть симптомом проблем со здоровьем
Состояние ногтей и болезни человека взаимосвязаны
В Николаевской области женщина лишилась ноги из-за халатности врача
Обычный вывих ноги закончился для жительницы Николаевской области ампутацией