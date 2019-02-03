Смерть рэпера Децла: появились шокирующие подробности (видео) [ Редактировать ]
3 февраля, внезапно скончался известный рэпер Децл. О трагическом событии сообщил отец 35-летнего артиста, продюсер Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.
По словам концертного директора исполнителя, у Децла остановилось сердце, когда он выступал на своем концерте в Ижевске.
Позже появились подробности трагедии. Как передает телеграм-канал Mash, перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Врачи пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась персонал и гости.
Известно, что в Ижевск Децл приезжал на вечеринку местного автодилера в честь своего 30-летия. У рэпера был диджейский сет, потом небольшое выступление. Хозяин вечеринки клянется, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, но странно себя не вел.
Тем не менее, плохо Децлу стало именно после концерта - около часа ночи. Близкие вызвали скорую, но врачи не смогли ему помочь.
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