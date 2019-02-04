Сонячні панелі - для кожного. Польські інженери представили розробку, що може здійснити революцію в електроенергетиці. Це надруковані на плівці шари перовскіту. Мінералу, що містить фоточутливі елементи, здатні акумулювати сонячну енергію за будь-якої погоди.

За словами розробників, будинок, вкритий такими панелями, здатен повністю забезпечити себе електрикою. Це вже підтвердили випробування на одному з японських готелів. Отже, тепер польський стартап розпочинає масове виробництво - вже до кінця року з конвеєра має зійти 40 тисяч квадратних метрів перовскітної плівки.

"Ми можемо використовувати панелі з перовскайту на фасадах, на дахах будинків чи корпусах автомобілів, в електронних пристроях, вітрилах, човнах, наметах - будь-де. Їхня перевага в тому, що вони дуже легкі та гнучкі, а ще - дешеві у виробництві", - зазначила Ольга Малинкевич, розробниця.