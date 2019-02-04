Житель Маріуполя намагався провезти вибухівку [ Редактировать ]
На пункті пропуску "Гнутове" в одній із автівок прикордонники виявили дві тротилові шашки. Житель Маріуполя, який прямував з окупованого Донбасу, сховав небезпечний вантаж під сидінням.
У штабі ООС не виключають - у такий спосіб російсько-терористичні війська готують підґрунтя для можливих терактів на підконтрольних Україні територіях. Водія затримали. Триває слідство.
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