Вчителі Новолуганська отримали нову методичну літературу [ Редактировать ]
Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. Там бойовики не припиняють бити по наших позиціях. Докладніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу - методичну літературу для вчителів.
"Для роботи за новою програмою. Нова українська школа - НУШ".
Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть - нестача, особливо таких видань, тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто-густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси шлях неблизький.
"Виїжджаючи вже в Харків, в такі більш крупні міста, отам ми вже можемо придбати, а безпосередньо в наше село - такого не привозять", - розповідає Ірина Шарипіна, директор Новолуганської зош І-ІІІ ступенів.
До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько півтисячі дітей. Нині - 185. Як для села, це не мало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно.
"Це діти і це наше майбутнє, ми хочемо щоб вони виховувалися на традиціях нової України, яку ми будуємо", - говорить Андрій Малошук, начальник групи військово-цивільного співробітництва механізованої бригади.
А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива й підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива.
"Иногда прилети бывают, там с РПГ они стреляют. Ну так не прицельно, а лишь бы стрельнуть, ну пулемет там работает 7,62 и все", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.
"Как сумерки - так сразу бывает, идут обстрелы, вон туда - большинство прилетает немного левее, там вон даже куст стерли, верхушки простреляли. Мы в ответку работаем", - говорить Валерій, військовослужбовець Збройних сил України.
Армійці кажуть - давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село. Там діти ходять до школи. А отже - кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку.
"За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям. Але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню будуть одразу нами присікатися, як це і робилося дотепер", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
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