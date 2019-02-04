Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. Там бойовики не припиняють бити по наших позиціях. Докладніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу - методичну літературу для вчителів.

"Для роботи за новою програмою. Нова українська школа - НУШ".

Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть - нестача, особливо таких видань, тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто-густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси шлях неблизький.

"Виїжджаючи вже в Харків, в такі більш крупні міста, отам ми вже можемо придбати, а безпосередньо в наше село - такого не привозять", - розповідає Ірина Шарипіна, директор Новолуганської зош І-ІІІ ступенів.

До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько півтисячі дітей. Нині - 185. Як для села, це не мало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно.

"Це діти і це наше майбутнє, ми хочемо щоб вони виховувалися на традиціях нової України, яку ми будуємо", - говорить Андрій Малошук, начальник групи військово-цивільного співробітництва механізованої бригади.

А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива й підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива.

"Иногда прилети бывают, там с РПГ они стреляют. Ну так не прицельно, а лишь бы стрельнуть, ну пулемет там работает 7,62 и все", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

"Как сумерки - так сразу бывает, идут обстрелы, вон туда - большинство прилетает немного левее, там вон даже куст стерли, верхушки простреляли. Мы в ответку работаем", - говорить Валерій, військовослужбовець Збройних сил України.

Армійці кажуть - давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село. Там діти ходять до школи. А отже - кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку.

"За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям. Але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню будуть одразу нами присікатися, як це і робилося дотепер", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.