Самая длинная в мире рыба выбросилась на берег (фото) [ Редактировать ]
В Японии, на побережье залива Тояма, нашли хохлатого сельдяного короля длиной в 3,2 метра. Об этом сообщил Aquarium.
Такое случается редко, поскольку эта рыба - полуглубоководная. Ее мясо не употребляют в пищу.
Хохлатого сельдяного короля в японских легендах называют посланником Бога моря. Местные говорят, что это знак, что будет цунами.
В то же время ученые утверждают, что поведение рыбы не связано с цунами. По одной из версий, рыба выбросилась на берег из-за глобального потепления.
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