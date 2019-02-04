В Японии, на побережье залива Тояма, нашли хохлатого сельдяного короля длиной в 3,2 метра. Об этом сообщил Aquarium.

Такое случается редко, поскольку эта рыба - полуглубоководная. Ее мясо не употребляют в пищу.

Хохлатого сельдяного короля в японских легендах называют посланником Бога моря. Местные говорят, что это знак, что будет цунами.

В то же время ученые утверждают, что поведение рыбы не связано с цунами. По одной из версий, рыба выбросилась на берег из-за глобального потепления.

Ранее рыбаки показали самую большую рыбу на планете.