В Ривне вспыхнул пожар в ресторане [ Редактировать ]
В Ривне произошел пожар в ресторане "Istanbul". Об этом сообщает ГСЧС.
Спасатели проводят мероприятия по ликвидации пожара в ресторане.
В настоящее время подразделения пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в бывшем ресторане "Istanbul" работает 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей.
Отрезок дороги от улице Бандеры, где располагается ресторан, перекрыт, на данный момент сведений о жертвах и пострадавших нет.
Ранее мы писали о том, что возле станции метро "Лесная" вспыхнул пожар.
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