В Ривне произошел пожар в ресторане "Istanbul". Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели проводят мероприятия по ликвидации пожара в ресторане.

В настоящее время подразделения пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в бывшем ресторане "Istanbul" работает 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей.

Отрезок дороги от улице Бандеры, где располагается ресторан, перекрыт, на данный момент сведений о жертвах и пострадавших нет.

Ранее мы писали о том, что возле станции метро "Лесная" вспыхнул пожар.