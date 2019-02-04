Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
На Донбассе в течение минувших суток сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ни один военнослужащий не получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
По информации штаба ООС, противник дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новоселовка", - говорится в сообщении.
В полосе действий группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из автоматических гранатометов - в районе поселка Луганское; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Зайцево; из гранатометов - в районе населенного пункта Золотое-4; дважды из минометов калибра 82 мм - в районе поселка Крымское.
"По данным разведки, 3 февраля, трое оккупантов уничтожены", - говорится в сообщении.
Напомним, пропавший под Мариуполем военный попал в плен к боевикам.
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