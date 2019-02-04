На Прикарпатті учні навчаються в аварійній школі [ Редактировать ]
Чотири сотні дітей навчаються в аварійній школі на Прикарпатті. Будівля розвалюється просто на очах. Тріщини, пліснява та грибок - чи не в кожному класі. Уроки вчителі змушені проводити в коридорах та їдальні.
У ситуації розбиралася Жанна Дутчак.
"Я лопатою його зсунув. А то було так на два пальці. Як на дошках, - так само і на стінах. Такий грибок, запах є грибка".
Коридори школи в селі Красноїлля - ніби після землетрусу. Стіни в тріщинах і вкриті пліснявою.
У школі геть згнила й підлога. Грибок - в усіх класах. Пліснява вкрила парти, стіни, меблі й навіть світильники.
"Ми відкрили двері і побачили всюди на партах, де навчався перший клас, був пил такого цегляного кольору. Ви бачите, він залишився ще у нас на стінах", - показує Марія Шкіндюк, директор Красноїльської школи.
Аби не захворіли, учнів із першого поверху перевели на другий. Ліве крило - заблокували. Та місця у школі - катастрофічно не вистачає.
"Навчається 20 учнів. Дуже мало місця і ми змушені донести запасні одинарні парти і досаджувати дітей, де можливо. Дуже важко навчатися, бо діти не можуть ні встати, ні підійти до дошки", - говорить Наталія Гаджук, вихователька.
Стіни у школі вологі завжди, бо звели її півстоліття тому на болотах, пояснює директор. Ситуація почала різко погіршуватись два роки тому - з будівництвом нового корпусу. Роботи спровокували підняття грунтових вод до рівня підлоги:
"Оця пліснява - в нас майже в кожних кабінетах на першому поверсі".
Грошей на капітальний ремонт - у районі немає. Того, що виділяють із місцевого бюджету щороку, вистачає хіба на косметичні роботи, - каже директор. А вирішити проблему самотужки школа не в змозі. Тому за допомогою звернулися до обласних чиновників.
"Ми склали кошторис на 422 тисячі гривень, передали документи і зібрали документи, склали відношення до обласної ради, щоб нам допомогли в цих питаннях, заклали ці кошти. Оскільки район не має цих коштів, ми не можемо впоратися", - стверджує Марія Шкіндюк, директор Красноїльської школи.
"Я переконаний, що кошти у Верховинському районі будуть виділені. Але зараз якраз йде цей процес. Якраз виділення коштів на об'єкти інфраструктури освітньої, медичної", - запевнив Володимир Рачкевич, директор Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури Івано-Франківської ОДА.
Коли чекати на початок робіт - невідомо. Сесія обласної ради запланована на середину лютого. У школі, тим часом, уже міркують - де розмістити 400 дітей. Деякі батьки почали переводити малечу в інші заклади. Верховина - високогірний район, тому до школи дітям доводиться долати кілька кілометрів пішки.
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