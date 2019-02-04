Через нестачу педіатрів Черкаси можуть залишитися без медичної допомоги для найменших пацієнтів. На 45 тисяч дітей у місті загалом 35 профільних лікарів. "За бортом" мед-обслуговування опинилися понад 7 тисяч дітей. Як залагоджують ситуацію - про це Станіслав Кухарчук.

- Температури у вас немає? - Вчора була 37, 9 під вечір".

Ось так щодня з восьмої до одинадцятої ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного - не більше 15 хвилин, а хворих щодня - до трьох десятків. За нормативами медичної реформи, лікар-педіатр має укласти не більше 900 декларацій. Ще восени Любов Подорога та її колеги свою норму виконали.

"Три тисячі дітей які не заключили декларацію, ну де ж ми їх дінемо, ми все одно їх приймаємо", - говорить Людмила Подорога, лікар-педіатр Черкаського центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Інна в розпачі, до кого тепер прилаштувати двох своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилася минулого року. А поки жінка визначалася з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх трьох черкаських центрах скінчилися.

"Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що "чекайте, можливо будуть вільні місця у лікарів і тоді вони зможуть нас обслуговувати", - говорить Інна Горбенко, мати двох дітей.

Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах є лише 35, - констатують у профільному департаменті. Ситуація "патова", - каже головний медик Черкас:

"В першому центрі 11 тисяч, в другому центрі 11 тисяч з 15, в п'ятому центрі 12 300 з 15 тисяч".

Та в департаменті прогнозують, що ситуація вирівняється у другому півріччі.

"В нас готуються лікарі-інтерни і десь з другої половини, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова іде про лікарів-педіатрів, які мають закрити ось цю різницю у 7 тисяч дітей", - запевняє Олег Стадник, директор Департаменту охорони здоров'я Черкаського МВК.

Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах. У Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави.

"Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей і дорослих. Зараз є ті сімейні лікарі, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, тому, що це була насправді їхня освіта з самого початку. Це є проблема, у тому сенсі що тепер батьки хочуть мати педіатрів, багато років їх не було", - наголосила Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

У Департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла.