Исчезновение самолета: отец футболиста сделал откровенное признание [ Редактировать ]
Орасио Сала, отец футболиста Эмилиано Салы, прокомментировал новость об обнаружении обломков самолета, на котором летел нападающий, сообщает Ole.
"Не могу в это поверить, это словно дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому им трудно дозвониться до меня", - говорит Сала-старшего.
Напомним, что самолет с футболистом на борту исчез с радаров 21 января.
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