США посилюють охорону на кордоні з Мексикою [ Редактировать ]
Іще майже 4 тисячі військовослужбовців США перекинуть на кордон із Мексикою. Раніше там перебували трохи більш як 700 військових.
У Пентагоні підкреслюють - це посилить митний і прикордонний контроль на південно-західній ділянці лінії розмежування. Зараз там проживають кілька тисяч мігрантів із країн Центральної Америки. Вони прийшли кількома караванами та мали намір нелегально перетнути кордон зі США.
Дональд Трамп масовий приплив біженців назвав "спробою вторгнення".
по теме
США придется ввести режим чрезвычайного положения - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении военного положения
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Военные будут противостоять попыткам вторжения нелегальных мигрантов в США
Конгрес не дозволив Трампу залишити НАТО
Конгресмени вирішили перешкодити Дональду Трампу вивести країну з Альянсу - чи наважиться американський президент до відкритого протистояння?
Підсумки правління: чи втримається Трамп у президентському кріслі?
У 2017 році в ці дні Дональд Трамп отримав владу в країні і переїхав до Білого дому - про які підсумки говорить преса і американці?
Трамп сделал важное заявление о введении режима ЧП
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой