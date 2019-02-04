Іще майже 4 тисячі військовослужбовців США перекинуть на кордон із Мексикою. Раніше там перебували трохи більш як 700 військових.

У Пентагоні підкреслюють - це посилить митний і прикордонний контроль на південно-західній ділянці лінії розмежування. Зараз там проживають кілька тисяч мігрантів із країн Центральної Америки. Вони прийшли кількома караванами та мали намір нелегально перетнути кордон зі США.

Дональд Трамп масовий приплив біженців назвав "спробою вторгнення".