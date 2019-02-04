Близько 4 тисяч людей в Україні щороку потребують пересадження органів. Уже місяць, як запрацював новий закон, що мав дати "зелене світло" трансплантаціям від неродинних донорів і в такий спосіб збільшити кількість порятованих у рази. Натомість - кажуть лікарі - він повністю заблокував операції.

Чому так сталося - дізнавалася Магда Кривовяз.

"Мілашочка, що заважає трубочка, да?"

Кожні 3 години маленькій Мілані мама робить ручний діаліз. І так уже 2 роки. У дівчинки відмовили нирки, їй вкрай необхідна пересадка. Донором може стати батько. Гроші на операцію родина вже зібрала, її мали зробити перед Новим роком. Однак - не вийшло. У батька були підвищені результати печінкових аналізів. Лікувався 2 тижні. За цей час набув чинності новий закон.

"Нам хірурги про це сказали. Вони не можуть мати законні підстави аби проводити пересадки, бо немає бази донорів і реципієнтів. Відповідно, щоб провести пересадку - я і донечка маємо бути внесені у цю базу. Сьогодні у неї все добре, вона виглядає активною, але ми не знаємо, що всередині робиться, завтра може бути критичний стан", - непокоїться Олександр Томчук, батько Мілани.

Медики кажуть - з 1 січня у них "зв'язані руки". І тепер, якщо зроблять трансплантацію - може бути кримінальна стаття.

"Немає єдиної державної інформаційної системи трансплантації. В чинному законі чітко прописано, що всі дії, які пов'язані з трансплантацією - організовує трансплант-координатор. На сьогоднішній момент, такої спеціалізації, такої професії як "трансплант-координатор" не існує", - зазначив Руслан Салютін, заступник директора Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова.

Прокоментувати ситуацію ми попросили у МОЗі, проте у прес-службі нам відмовили. Інформацію розшукали на сторінці у Facebook Романа Ілика - заступника міністра охорони здроров'я:

"Процес внесення інформації в е-базу ЄДІСТ трансплант-координатором, до чого, як зачіпки, апелюють опоненти - це не порядок трансплантації, а організація трансплантації. За це немає кримінальної відповідальності. І це питання врегульовано. Таким чином, відмова лікаря від проведення трансплантації, коли це справді єдиний спосіб врятувати життя - ось це є злочином і він карається Законом"

Тож можна чи ні здійснювати трансплантації - вирішили з'ясувати активісти та надіслали лист правоохоронцям, і ось що їм відповіли:

"... невиконання положень Закону щодо використання Єдиної системи при застосуванні трансплантації за певними обставинами буде містити ознаки злочину, передбаченою частиною 1 ст. 143 Кримінального Кодексу України".

"Лікарі не будуть робити пересадки і тим самим порушувати вже новий закон, норми цього закону, це є кримінальне правопорушення", - наголосив Юрій Андрєєв, голова ГО "Національний рух "За трансплантацію".

Наразі у Верховній Раді зареєстровані 2 законопроекти. Вони мають розв'язати руки лікарям і відтермінувати початок роботи єдиної інформаційної системи ще на рік. В одному з них додатково врегульоване і питання транспант-координаторів, - дотепер відсутніх в Україні. Пропонують, аби поки що їхні функції виконували відповідальні медики, яких призначатиме лікарня.

Вже цього тижня депутати мають проголосувати за один з законопроектів. Тим часом пацієнти чекають і сподіваються, що операцію, яка врятує їхнє життя, - їм зможуть зробити вчасно і в Україні:

"Почему мне не делают операцию? Я хочу без трубочки жить".