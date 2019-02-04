Девушка 28 лет не стригла волосы и прославилась на весь город (фото) [ Редактировать ]
В Одессе девушку по имени Алена Кравченко прозвали Рапунцель, она не стригла волосы 28 лет, пишет "РБК-Украина".
Девушке 33 года и последний раз свои волосы она стригла еще в детстве, когда ей было пять лет. После одесситка начала их отращивать и сейчас длина волос достигает 198 сантиметров.
Косы, которые касаются пола, фактически сделали девушку знаменитостью в родном городе. По словам одесситки, все исключительно благодаря маме, которая призвала не стричься.
А чтобы волосы быстрее росли и не портились, Елена перестала пользоваться феном и утюжком для выпрямления, используя только натуральные масла и маски для поддержания здоровья волос.
Ранее мы писали о том, как нельзя сушить волосы.
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