В Одессе девушку по имени Алена Кравченко прозвали Рапунцель, она не стригла волосы 28 лет, пишет "РБК-Украина".

Девушке 33 года и последний раз свои волосы она стригла еще в детстве, когда ей было пять лет. После одесситка начала их отращивать и сейчас длина волос достигает 198 сантиметров.

Косы, которые касаются пола, фактически сделали девушку знаменитостью в родном городе. По словам одесситки, все исключительно благодаря маме, которая призвала не стричься.

А чтобы волосы быстрее росли и не портились, Елена перестала пользоваться феном и утюжком для выпрямления, используя только натуральные масла и маски для поддержания здоровья волос.

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