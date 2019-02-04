Вблизи рынка в Ривне 34-летний мужчина бросился под пассажирский поезд Ковель-Новоалексеевка и от полученных травм погиб. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Указано, что информация об этом инциденте поступила правоохранителям 3 февраля около 14:00.

"Полицейские на месте происшествия установили, что возле рынка в Ривне 34-летний житель бросился под пассажирский поезд Ковель-Новоалексеевка и от полученных травм погиб. В кармане верхней одежды следователи обнаружили записку, однако ее содержание не разглашается, чтобы не навредить досудебному расследованию", - говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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