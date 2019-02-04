Каждый год 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, против болезни, которая безпощадно уносит жизни людей по всей планеты. Этот недуг не щадит никого. Давайте вспомним знаменитых людей, чьи жизни навсегда забрал рак.

Жанна Фриске

15 июня 2015 года не стало певицы, которая боролась с опухолью мозга (глиобластомой). Певица скончалась в возрасте 40 лет. О ее болезни стало известно в январе 2014 года, после официального заявления ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева. Врачи обнаружили болезнь после рождения у пары сына.

Анна Герман

В начале 80-х у Анны Герман обнаружили рак - опухоль кости. Зная об этом, она отправилась на свои последние гастроли - в Австралию. Вернувшись, легла в больницу, где ей сделали три операции. За два месяца до смерти Анна писала: "Я счастлива. Я приняла крещение. Я приняла веру своей бабушки". Она умерла в августе 1982 года. Ей было всего 46 лет.

Любовь Полищук

Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. У актрисы обнаружили онкологическое заболевание - саркому. Актриса испытывала нестерпимую боль, но только муж, сын и близкие подруги знали об этом. Полищук просила семью ничего никому не рассказывать, даже ее маме, а сама крепилась, всегда старалась улыбаться. 25 ноября 2006 года родные не смогли разбудить актрису, она впала в кому и была доставлена в больницу. А через три дня скончалась.

Олег Табаков

12 марта 2018 года стало известно о смерти известного актера театра и кино Олега Табакова. Он скончался на 83-м году жизни. Официальной причиной смерти артиста считается сепсис. Это заболевание было вызвано инфекцией, которая, вероятней всего, попала в кровь Табакова после операции по имплантации зубов. Косвенной причиной смерти артиста также можно назвать рак предстательной железы. Олег Табаков проходил курсы химиотерапии, несовместимые с имплантацией зубов, которые, вероятно, и повлекли за собой заражение.

Стив Джобс

5 октября 2011 году скончался создатель компании Apple Стив Джобс. Он несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, но болезнь победила. Кроме того, что Стив Джобс был интересен аудитории как специалист в IT-индустрии, многих биографов и режиссеров привлекали его нестандартный подход к работе и жесткий характер.

Боб Марли

11 мая 1981 года умер ямайский музыкант Боб Марли после продолжительной борьбы со злокачественной опухолью, которая образовалась у него на пальце ноги в результате травмы, полученной во время игры в футбол. Эту проблему можно было решить простой ампутацией пораженного пальца, но музыкант отказался "разбирать себя по частям" и намеревался побороть заболевание с помощью медицинских препаратов. Он продолжал гастролировать с концертами и в мае 1981-го года умер прямо во время тура.

Ив Сен-Лоран

1 июня 2008 года в Париже в возрасте 71 года умер великий французский дизайнер и модельер Ив Сен-Лоран. Последние несколько лет он болел раком мозга.

Лучано Паваротти

6 сентября 2007 года от рака поджелудочной железы скончался прославленный оперный певец Лучано Паваротти. Он умер в собственном доме. Ему был 71 год

Напомним, что 3 февраля 2019 года умер рэпер Децл. Позже стала известна новая причина смерти артиста.