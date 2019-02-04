Facebook отмечает 15-й день рождения: как менялась соцсеть [ Редактировать ]
4 февраля 2004 года, ровно 15 лет назад, была основана крупнейшая в мире социальная сеть - Facebook. Ее основали Марк Цукербуерг и его соседи по комнате во время обучения в Гарвардском университете - Эдуардо Саверин, Дастин Московиц и Крис Хьюз.
Изначально сайт назывался Thefacebook. Им могли пользоваться только студенты Гарвардского университета, однако позже регистрацию открыли студентам других университетов Бостона, а впоследствии и студентам любых других учебных учреждений США, при условии, что они имели электронный адрес в домене .edu. Позже, начиная с 2006 года, сайт стал доступен для всех пользователей, имеющих адрес электронной почты и достигших 16 лет.
Сейчас Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира, его аудитория составляет более 2 миллиардов пользователей. Основатель Facebook - Марк Цукерберг - благодаря сайту стал самым молодым миллиардером планеты в свои 23 года.
Podrobnosti.ua решили напомнить вам, как менялся дизайн Facebook с течением времени.
Ранее мы писали, что Facebook тестирует новую соцсеть для подростков.
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