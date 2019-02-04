На дні протоки Ла-Манш виявили уламки легкомоторного літака, який перевозив футболіста "Кардіффа" Еміліано Салу.

Про це повідомив координатор приватної операції з пошуку повітряного судна. При цьому не відомо, чи вдалося знайти тіла Сали і пілота.

Нагадаємо, літак, у якому був футболіст, зник із радарів 22 січня під час польоту над Ла-Маншем. 24 січня влада Великої Британії припинила пошуки його уламків. А напередодні - на пожертви шанувальників - за операцію взялася приватна пошукова група.