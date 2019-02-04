На дні Ла-Маншу знайшли уламки літака, яким летів зниклий футболіст [ Редактировать ]
На дні протоки Ла-Манш виявили уламки легкомоторного літака, який перевозив футболіста "Кардіффа" Еміліано Салу.
Про це повідомив координатор приватної операції з пошуку повітряного судна. При цьому не відомо, чи вдалося знайти тіла Сали і пілота.
Нагадаємо, літак, у якому був футболіст, зник із радарів 22 січня під час польоту над Ла-Маншем. 24 січня влада Великої Британії припинила пошуки його уламків. А напередодні - на пожертви шанувальників - за операцію взялася приватна пошукова група.
по теме
У США літак впав на житловий будинок
На місці падіння спалахнула пожежа - вогонь охопив одразу два будинки
Пожежі в Австралії: у річку впав пожежний літак
Літак упав у річку під час набору води
Исчезновение самолета: отец футболиста сделал откровенное признание
Орасио Сала, отец футболиста Эмилиано Салы, прокомментировал новость об обнаружении обломков самолета, на котором летел нападающий
Авикатастрофа МН17: родственники погибших решились на отчаянный шаг
Владимиру Путину придется лично ответить на вопросы ЕСПЧ по поводу сбитого малайзийского Boeing МН17
Исчезновение самолета с футболистом: найдены обломки лайнера
На пляже были найдены два кресла, предположительно, из пропавшего самолета