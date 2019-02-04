У Канаді випустили монету з українським орнаментом [ Редактировать ]
У Канаді випустили монету у вигляді української писанки. Вона стане вже четвертою "писанкою" - в колекції канадського монетного двору.
На реверсі монети - кольорові візерунки, а на аверсі - профіль королеви Єлизавети Другої. Монета викарбувана зі щирого срібла та має номінал 20 канадських доларів. А продаватимуть її більш як ушестеро дорожче - за 130.
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