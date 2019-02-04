У Рівному пожежа повністю знищила ресторан [ Редактировать ]
У Рівному цієї ночі дощенту згорів один із ресторанів. До ліквідації пожежі залучили 7 спецавтомобілів і понад 40 рятувальників. Завдяки їхнім оперативним діям, вдалося запобігти вибуху у приміщенні.
З охопленої вогнем будівлі працівники ДСНС винесли два вуглекислотні балони. Загиблих і постраждалих немає.
Зараз рятувальники розбирають конструкції. Причину займання встановлюють слідчі.
"Поки що на даний момент ознак підпалу ми не бачимо. Але все ж таки дочекаємося результатів від експертів фахівців ДСНС. Тут ускладнено все тим, що ми бачимо - згоріло майже повністю все приміщення. Всередині вигоріло і дуже важко встановити джерело займання", - зазначив Антон Крук, начальник відділу комунікації поліції Рівненщини.
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