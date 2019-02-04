Політали з вітерцем: в Іспанії провели незвичні змагання [ Редактировать ]
Політали з вітерцем. У іспанській Жироні відбулися змагання з акробатики в аеротрубі. Чемпіонат пройшов уже вшосте і зібрав поціновувачів "спорту майбутнього" з усього світу.
За словами організаторів, цьогоріч на захід приїхали найсильніші команди. Але досвід - не головне, набагато важливіший креатив і впевненість у своїх силах. Приміром, у категорії "Фристайл", що поєднує елементи гімнастики, фігурного катання і танців - перемогла 14-річна дівчинка.
"Літати - це дивовижно. Це мрія кожної дитини. Ти можеш відчути вітер, злетіти вгору, насолодитися польотом і повільно приземлитися. Це просто прекрасно!", - поділилася враженнями Калей Віттенбург, переможниця змагання.
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