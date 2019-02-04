В понедельник утром, 4 февраля, в Киеве, на улице Маяковского 66 А, в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Пожар возник в одной из комнат 3-комнатной квартиры на 11 этаже 18-этажного жилого дома.

В 8:50 огонь на площади 12 кв. метров локализовали, а в 09:08 - ликвидировали.

Во время тушения пожара спасли женщину 1951 года. Кроме того, с верхних этажей спасатели эвакуировали двух человек.

В результате возгорания повреждены личные вещи и мебель. Причина случившегося устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

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