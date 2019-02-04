В Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке (видео) [ Редактировать ]
В понедельник утром, 4 февраля, в Киеве, на улице Маяковского 66 А, в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Пожар возник в одной из комнат 3-комнатной квартиры на 11 этаже 18-этажного жилого дома.
В 8:50 огонь на площади 12 кв. метров локализовали, а в 09:08 - ликвидировали.
Во время тушения пожара спасли женщину 1951 года. Кроме того, с верхних этажей спасатели эвакуировали двух человек.
В результате возгорания повреждены личные вещи и мебель. Причина случившегося устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее мы писали о том, что в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.
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