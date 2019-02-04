Сразу три украинских спортсменки вошли в топ-35 теннисного рейтинга [ Редактировать ]
Впервые в истории три украинские теннисистки одновременно находятся в топ-35 рейтинга WTA. Это Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Леся Цуренко, пишет "Униан".
Даяна Ястремская прыгнула сразу на 13 позиций благодаря триумфу на турнире в Таиланде. Сейчас она занимает 34-е место рейтинга. Элина Свитолина - на 7-м, Леся Цуренко - 24-ом.
В 2008 году трое украинок находились в топ-40 рейтинга WTA - это Юлия Вакуленко, Алена Бондаренко и Екатерина Бондаренко.
Ранее мы писали, что девятнадцатилетняя украинская теннисистка вышла в финал престижного турнира.
по теме
Украинский спортсмен пережил серьезную операцию
Олимпийский чемпион "Рио-2016", серебряный призер чемпионата мира 2018 года перенес вторую операцию за два дня
Чем заменить спорт: Супрун дала совет ленивым
Ульяна Супрун рассказала, чем можно заменить спортивные занятия
Skyfitness - фитнес клуб в сердце Киева
Skyfitness - это уникальный современный спортивный клуб на Печерске, в котором каждый приверженец здорового образа жизни сможет найти для себя все необходимое
Биатлон. Антхольц: результаты мужской спринтерской гонки
Шестой этап Кубка мира по биатлону продолжился мужской спринтерской гонкой
Биатлон. Антхольц: результаты женской спринтерской гонки
24 января в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону