Впервые в истории три украинские теннисистки одновременно находятся в топ-35 рейтинга WTA. Это Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Леся Цуренко, пишет "Униан".

Даяна Ястремская прыгнула сразу на 13 позиций благодаря триумфу на турнире в Таиланде. Сейчас она занимает 34-е место рейтинга. Элина Свитолина - на 7-м, Леся Цуренко - 24-ом.

В 2008 году трое украинок находились в топ-40 рейтинга WTA - это Юлия Вакуленко, Алена Бондаренко и Екатерина Бондаренко.



Ранее мы писали, что девятнадцатилетняя украинская теннисистка вышла в финал престижного турнира.