Задержанных в Грузии украинцев выпустили [ Редактировать ]
В понедельник, 4 февраля, в Грузии, Тбилиси, суд отпустил под залог украинцев, которые были задержаны в начале декабря прошлого года. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии", - отметил он.
Депутат, также заявил, что упомянутые "вооруженные провокации" оказались "фейком".
Ранее мы писали о том, что суд отпустил подозреваемого в деле Бабченко.
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