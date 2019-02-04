В понедельник, 4 февраля, в Грузии, Тбилиси, суд отпустил под залог украинцев, которые были задержаны в начале декабря прошлого года. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии", - отметил он.

Депутат, также заявил, что упомянутые "вооруженные провокации" оказались "фейком".

Ранее мы писали о том, что суд отпустил подозреваемого в деле Бабченко.