Китайский Новый год не привязан к конкретной дате и зависит от дня зимнего солнцестояния. В 2019 году праздник Весны, как называют его китайцы, состоится 5 февраля и продлится две недели.

Традиции Китайского Нового года

В Китае к Новому году готовятся заранее и считают этот праздник семейным. Он собирает семьи вместе, даже если ее членам приходится преодолевать огромные расстояния. Традиция отмечать праздник под одной крышей сулит каждой семье процветание на весь год.

Перед празднованием тщательно убираются в домах, без жалости выбрасывая ненужные вещи. Такая традиция позволяет не только избавиться от хлама, но и обновить энергетику пространства.

Традиционным новогодним украшением для китайцев является не наряженная елка, а мандариновое дерево. По поверьям оно привлекает в дома удачу, счастье и достаток. Мандариновые деревья стараются выращивать самостоятельно, чтобы они всегда украшали дом и привносили в него энергетику благополучия. Кроме мандариновых деревьев используют гирлянды, красные фонари, а также талисманы богатства и процветания.

Китайский Новый год - это яркие фейерверки, которые не только несут радость, но и служат "оружием" в борьбе со злыми силами. По поверьям запуск красочных фейерверков помогает прогнать духов, которые вредят благополучию людей и могут стать причиной неурожая.

На Китайский Новый год можно приготовить традиционные блюда, которые также имеют особый смысл: рис является символом изобилия, рыбные продукты привлекают процветание и денежную энергетику, а домашняя лапша служит гарантом долгой счастливой жизни. В 2019 году можно приготовить запеченного гуся, еще одно традиционное китайское блюдо, которое помогает обрести в семье гармонию и взаимопонимание.

В день праздника принято обмениваются подарками, сулящими денежное изобилие. В Китае это красные конверты, в которые кладут купюры.

Обязательным атрибутом празднования является китайский дракон. Он выступает символом добра и защищает от злых духов, и его фигурку можно приобрести для защиты семьи и дома. Привлечет в дом удачу и изображение дракона, например, картина или плед с ярким рисунком.

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