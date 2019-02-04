Реформы этой власти только ухудшают жизнь людей - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Все, что реформирует эта власть, только ухудшает жизнь людей. Об этом заявил Юрий Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы.
"Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев - оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима - это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", - подчеркнул Юрий Бойко.
Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании.
"Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Юрий Бойко добавил, что для власти ложь стала одной из составляющих ее политики, как внутренней, так и внешней.
"Этот режим обманывает всех - свой народ, инвесторов, международных партнеров. Своих граждан обманывали пять лет, прикрываясь войной. Они хотят продолжить это следующие пять лет. Народ Украины им этого не позволит. Но все должны понимать: если не будет мира - этот беспредел и грабеж продолжится. В наших силах этого не допустить", - заявил Юрий Бойко.
по теме
Юрий Бойко подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Народный депутат Украины Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины
Все, что было принято парламентом по вопросам церкви, после смены власти будет отменено - Бойко
Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко
Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке
"Мы будем защищать аграриев и вернем селу перспективу и развитие", - заявил народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко
Сергей Левочкин: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная настоящая оппозиция
Единственная политическая сила, которая способна принести мир и процветание в нашу страну, - это "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее кандидат Юрий Бойко
"Золотой ключик" от мира - у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Вадим Рабинович
По его словам, у сегодняшнего чрезвычайного съезда несколько целей