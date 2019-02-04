Все, что реформирует эта власть, только ухудшает жизнь людей. Об этом заявил Юрий Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы.

"Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев - оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима - это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании.

"Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко добавил, что для власти ложь стала одной из составляющих ее политики, как внутренней, так и внешней.

"Этот режим обманывает всех - свой народ, инвесторов, международных партнеров. Своих граждан обманывали пять лет, прикрываясь войной. Они хотят продолжить это следующие пять лет. Народ Украины им этого не позволит. Но все должны понимать: если не будет мира - этот беспредел и грабеж продолжится. В наших силах этого не допустить", - заявил Юрий Бойко.