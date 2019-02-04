Средняя пенсия в Украине на 210 гривен ниже фактического прожиточного минимума. Об этом сообщил народный депутат Сергей Левочкин, "Оппозиционная платформа - За жизнь". По его мнению, если Украина не выйдет на устойчивые высокие темпы экономического роста, нынешняя критическая ситуация с Пенсионным фондом будет только ухудшаться.

"Несмотря на так называемые индексации и повышения пенсий в последние два года, средняя пенсия остается низкой и не покрывает даже минимальный уровень базовых потребностей пожилых людей. При этом ситуация с Пенсионным фондом, несмотря на широко рекламировавшиеся "реформы", остается критической. И если Украина не выйдет на устойчивые высокие темпы экономического роста и не остановит негативные миграционные и демографические тенденции, она будет только ухудшаться", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что, по состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия составила 2646 гривен в месяц - это всего на 6,7% или на 166 гривен больше, чем в начале 2018 года. Минимальная пенсия по возрасту за тот же период увеличилась всего на 3,1% (с 1452 гривен до 1 497 гривен), тогда как официальная инфляция за 2018 год составила 9,8%.

Таким образом, по словам Сергея Левочкина, на начало 2019 года средняя пенсия оставалась на 210 гривен (или на 7,4%) ниже, чем размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных (2856 гривен в ценах декабря 2018 года), рассчитанного Минсоцполитики на основе установленной потребительской корзины и индекса цен.

При этом 52% пенсионеров получали пенсию меньше 2000 гривен в месяц, то есть, как минимум, на четверть меньше фактического прожиточного минимума. Еще 24,3% пенсионеров получали пенсию от 2 до 3 тысяч гривен, то есть либо ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, либо, в лучшем случае, на 144 гривен выше этого уровня.

"Это не случайность, а сознательная политика нынешней власти в течение всех пяти лет ее правления. Если на начало 2014 года минимальная пенсия по возрасту соответствовала фактическому прожиточному минимуму для нетрудоспособных, то на начало 2019 года она составила лишь немногим более половины от этого показателя", - сказал народный депутат.

Он привел данные о том, что за 2014-18 годы минимальная пенсия увеличилась на 58%, а средняя пенсия выросла на 73%. За это время цены увеличились более чем в 2,5 раза. В долларовом же эквиваленте средняя пенсия упала в два раза, минимальная - почти в 2,2 раза.

"В результате этой политики миллионы украинских пенсионеров оказались за чертой абсолютной бедности. Мы, оппозиция, все последние годы предупреждали, что решить проблемы Пенсионного фонда невозможно с помощью "реформ", урезающих пенсии и повышающих страховой стаж. Единственное решение - в приоритетном развитии экономики и, прежде всего, промышленности. 2019 год должен стать переломным - необходим приход к власти профессионалов, которые займутся экономическими проблемами вместо политики идеологических расколов. Или мы придем к этому, или потеряем страну", - резюмировал Сергей Левочкин.