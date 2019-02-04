Украинская артистка Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото. Певица сделала селфи в ванной комнате.

На снимке артистка приспустила штаны, чем разгневала своих подписчиков.

"Что за фото?! Спустить штаны и фоткаться!", "Позор!", "Сколько можно зад выкладывать?", "А кроме жопы больше не чем?", "Настя ,у вас что-то с головой? С психикой? Сходите к врачу,это уже ни в какие ворота!", - разгневались подписчики певицы.

Ранее Настя Каменских похвасталась формами в бикини.