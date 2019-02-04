В Харькове нашли трупы зараженных животных [ Редактировать ]
1 февраля на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней в мешках. Специалисты провели эпизоотическое расследование и отобрали пробы патологического материала, сообщается на сайте .
В связи с этим главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области усилило меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках и организовало переучет имеющегося свинопоголовья в хозяйствах независимо от форм собственности.
"По результатам исследований региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области в патологическом материале обнаружены ДНК вирус африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
Трупы свиней были сожжены, а на месте сжигания проведена дезинфекция.
Недавно в Хмельницкой области была зарегистрирована вспышка пищевой инфекции.
по теме
В подпольном реабилитационном центре под Харьковом пытали людей
Сообщается, что людей доставляли в центр против их воли
В Харькове на крупнейшем рынке рухнула крыша (видео)
В Харькове на крупнейшем рынке "Барабашово" произошло частичное обрушение крыши
В Тернопольской области пьяный водитель сбил троих человек
Пострадавшие были доставлены в больницу
В Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке (видео)
В понедельник утром, 4 февраля, в жилом доме произошел пожар
В Ривне мужчина бросился под поезд
В кармане его верхней одежды следователи обнаружили записку