На востоке Турции от большого количества снега обвалилась крыша одного из кафе. Под завалами погиб один человек, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает "УНН".

"Инцидент произошел в 14:30 в провинции Битлис. Терасса на крыше кафе обвалилась из-за снега. Под завалами оказалось 8 человек. Тело одного человека достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Семеро раненых доставили в больницу каретими скорой помощи.

Ранее под Киевом обрушилась крыша спортзала с детьми.