В кафе обвалилась крыша, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
На востоке Турции от большого количества снега обвалилась крыша одного из кафе. Под завалами погиб один человек, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает "УНН".
"Инцидент произошел в 14:30 в провинции Битлис. Терасса на крыше кафе обвалилась из-за снега. Под завалами оказалось 8 человек. Тело одного человека достали из-под завалов", - говорится в сообщении.
Семеро раненых доставили в больницу каретими скорой помощи.
Ранее под Киевом обрушилась крыша спортзала с детьми.
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