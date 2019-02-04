В Полтаве уже второй ребенок пострадал от снежной глыбы [ Редактировать ]
4 февраля в центре Полтавы по улице Соборности 26/14 снежная глыба упала на ребенка. Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.
"Снежная глыба упала на ребенка, которому около семи лет. Девочку забрала "скорая". Полиция выясняет все обстоятельства", - написал Сулаев.
Позже он добавил, что ребенок шел домой вместе с матерью и глыба частично его задела.
Девочку сразу доставили в больничное учреждение, где и осмотрели. К счастью, по предварительной информации врачей, переломов не обнаружено, угрозы для жизни ребенка нет. Врачи продолжают следить за здоровьем девочки.
Напомним, 2 февраля в Полтаве на улице Соборности ледяная глыба упала на голову малолетней девочке. От удара ребенок потерял сознание, его госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности.
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