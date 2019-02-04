На Волині мешканці села Садів зрізали замки в храмі УПЦ і захопили церкву

До ПЦУ приєдналася церква в селі Садів на Волині. Сьогодні у храмі віряни вперше провели богослужіння разом зі священиком православної церкви України. Спільно молитися селяни української православної церкви відмовилися. Чому?