Сербская Православная Церковь не признает ПЦУ [ Редактировать ]
Предстоятель Церкви Сербии Патриарх Ириней объяснил, что молится за Украинскую Православную Церковь. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на politika.rs.
"Они отправили (приглашение на интронизацию митрополита Епифания -Ред.), Но мы ответили, что не хотим присутствовать. Мы не будем признавать их. Мы молимся за каноническое единство, за Украинскую Православную Церковь", - сказал Патриарх.
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