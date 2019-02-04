Маркировка продуктов питания: в Украине ввели новые правила [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", сообщается на сайте парламента. Законом устанавливаются общие требования по маркировке пищевых продуктов. Кроме того, документом устанавливаются отдельные правила маркировки определенных видов пищевых продуктов.
Законом устанавливаются категории обязательной информации о пищевых продуктах и общие требования к информации о пищевых продуктах.
Законом предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывают аллергические реакции или непереносимость, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор, который является безопасным для них.
Ранее президент Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза.
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