В некоторых странах существуют целые списки запрещенных имен. Причем в практически каждой есть свои причины для этого. Начиная от традиций, заканчивая - интересами ребенка и эстетической привлекательностью, пишет joinfo.ua.

Давайте же узнаем, в какие имена являются запрещенными в разных государствах.

Австралия

В этой стране почти не ограничивают свободу выражения, однако некоторые имена, являющиеся обозначением брендов или аббревиатурами, все же запрещают. Кроме того, под запретом имена некоторых персонажей и термины. Так, например, запрещены имена Австралия, Бог, iMac и подобные.

Мексика

Власти запретили все имена, которые могут вызвать у ребенка какие-то проблемы в будущем. Кроме того, запрещено называться оригинальными именами литературных персонажей. В список запретов попали имена Гермиона, Покахонтас, Твиттер, Кристмас и подобные.

Россия

С 2017 года в стране наконец-то запретили имена, использующие небуквенные символы, грубые слова, звания, профессии и тому подобное. Да, находились люди, которые так своих детей называли. И если Сергей 2002 еще звучит как никнейм в каком-то чате, то в паспорте так уже не получится называться.

Великобритания

В стране в принципе нет специальных запрещающих законов, однако имена содержащие цифры, жаргонизмы, грубые слова и имена, которые крайне сложно произносить, все же могут запретить использовать.

Швейцария

В стране есть специальная организация, которая разрешает или запрещает уникальные имена в частном порядке. Однозначно нельзя называться в честь библейских персонажей, географических объектов и брендов. Нельзя также давать девочкам конкретные мужские имена и наоборот. Так, например, под запретом имена Каин, Шанель, Мерседес, Пэрис.

Саудовская Аравия

В королевстве в принципе довольно жесткие законы, так что не удивительно, что многие имена под запретом. Чаще всего это иностранные имена, созвучные с грубыми словами из арабского, а также имена, указывающие на религиозные предпочтения. Нельзя, например, называть детей Бен, Профет, Ангел и Майя.

Исландия

Есть всего 1800 имен для каждого гендера, которые можно использовать. Исключение разве что для иностранцев. Но и в тех ситуациях в имени не должно быть букв, которых нет в традиционном исландском алфавите. Так, например, нельзя использовать имена где есть Q и W, поскольку их тяжело транслитерировать.

Дания

В государстве есть список из 18 тысяч женских и 15 тысяч мужских имен, которые можно использовать без проблем. Все остальное надо подтверждать и регистрировать в специальной комиссии. Причем имя должно обязательно отражать гендер и соответствовать правилам датской грамматики.

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