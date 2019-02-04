Морковный торт можно готовить в любое время года, главное, чтобы морковь была сладкой и вкусной. Такой десерт получается рассыпчатым, немного пряным и очень ароматным. В нем идеально сочетаются мягкие коржи и нежный крем, пишет "Сегодня".

Морковный торт к чаю

Для коржей:

200 г сахара

185 г растительного масла

60 г сметаны

250 г моркови

3 яйца

270 г муки

1 чайная ложка соды

2 чайные ложки корицы

1/ 2 стакана изюма

1/2 стакана грецких орехов

Для крема:

250 г маскарпоне

100 г сметаны

немного сливок

2-3 ст.л. сахарной пудры или меда

Рецепт приготовления:

Соединить сахар, масло, яйца, сметану, корицу и соду. Взбить миксером.

Просеять муку, добавить в тесто, перемешать.

Натереть очищенную морковь на мелкой терке.

Изюм залить кипятком, дать постоять 15 минут и слить жидкость. Орехи подсушить на сковороде или в духовке. Добавить все в тесто и перемешать.

Переложить тесто в форму для выпечки. Выпекать при 180 градусах. Готовность проверить сухой зубочисткой. Остудить пирог и разрезать его на два коржа.

Для крема соединить маскарпоне со сметаной, сахарной пудрой. При необходимости добавить сливки.

Коржи промазать кремом и оставить пропитываться на ночь в холодильнике.

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