Как приготовить морковный торт [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Морковный торт можно готовить в любое время года, главное, чтобы морковь была сладкой и вкусной. Такой десерт получается рассыпчатым, немного пряным и очень ароматным. В нем идеально сочетаются мягкие коржи и нежный крем, пишет "Сегодня".
Морковный торт к чаю
Для коржей:
- 200 г сахара
- 185 г растительного масла
- 60 г сметаны
- 250 г моркови
- 3 яйца
- 270 г муки
- 1 чайная ложка соды
- 2 чайные ложки корицы
- 1/ 2 стакана изюма
- 1/2 стакана грецких орехов
Для крема:
- 250 г маскарпоне
- 100 г сметаны
- немного сливок
- 2-3 ст.л. сахарной пудры или меда
Рецепт приготовления:
- Соединить сахар, масло, яйца, сметану, корицу и соду. Взбить миксером.
- Просеять муку, добавить в тесто, перемешать.
- Натереть очищенную морковь на мелкой терке.
- Изюм залить кипятком, дать постоять 15 минут и слить жидкость. Орехи подсушить на сковороде или в духовке. Добавить все в тесто и перемешать.
- Переложить тесто в форму для выпечки. Выпекать при 180 градусах. Готовность проверить сухой зубочисткой. Остудить пирог и разрезать его на два коржа.
- Для крема соединить маскарпоне со сметаной, сахарной пудрой. При необходимости добавить сливки.
- Коржи промазать кремом и оставить пропитываться на ночь в холодильнике.
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