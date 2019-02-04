В Киеве 5-летнему мальчику выстрелили в голову: подозреваемый арестован [ Редактировать ]
В Киеве по адресу улица Шолом-Алейхема, 17 произошла стрельба, в результате которой был ранен пятилетний ребенок. Пострадавшего ребенка госпитализировали, а стрелок с места происшествия скрылся. Однако позже его все же удалось задержать, сообщает "Информатор".
Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. На данный момент ребенок с травмой глаза находится в больнице. Досудебное следствие продолжается.
Ранее в Николаеве у здания суда расстреляли супружескую пару.
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