В Киеве по адресу улица Шолом-Алейхема, 17 произошла стрельба, в результате которой был ранен пятилетний ребенок. Пострадавшего ребенка госпитализировали, а стрелок с места происшествия скрылся. Однако позже его все же удалось задержать, сообщает "Информатор".

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. На данный момент ребенок с травмой глаза находится в больнице. Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Николаеве у здания суда расстреляли супружескую пару.