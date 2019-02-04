В Мюнхене из-за непогоды отменяют авиарейсы [ Редактировать ]
4 февраля в аэропорту Мюнхена из-за снегопада отменили 140 рейсов. Об этом сообщает "Корреспондент".
Взлетные полосы в значительной степени удалось расчистить, однако отмены рейсов избежать не удалось.
По данным немецкой метеослужбы, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многие школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.
В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый уровень опасности схода лавин.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сошли 7 лавин.
по теме
Из-за шторма в США погибли три человека
Из-за непогоды были отменены более тысячи авиарейсов, школы, государственные учреждения были закрыты
В Закарпатской области сошли семь снежных лавин
Существует угроза схода снега на дороги
Погода в Украине: синоптики обещают аномальное тепло
Погода в Украине 4 февраля будет теплой и без осадков. Столбики термометров достигнут отметки 7−11° тепла днем на юге страны, в других регионах будет немного прохладнее 2−5° выше нуля
Погода на неделю: в Украину идет аномальное тепло
В Украине с 4 по 10 февраля будет аномально теплая погода
В Австралии срочно эвакуируют жителей
Уровень воды поднялся больше чем на 2 метра