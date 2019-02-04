4 февраля в аэропорту Мюнхена из-за снегопада отменили 140 рейсов. Об этом сообщает "Корреспондент".

Взлетные полосы в значительной степени удалось расчистить, однако отмены рейсов избежать не удалось.

По данным немецкой метеослужбы, в Альпах местами выпало до 30 новых сантиметров снега. Многие школы, прежде всего в округах Нижняя Бавария и Верхний Пфальц, в понедельник отменили занятия.

В ряде регионов баварских Альп объявлен четвертый уровень опасности схода лавин.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сошли 7 лавин.