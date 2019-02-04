Компания SpaceX провела испытания двигателя для космического аппарата Starship. Видео тестов в своем Twitter выложил Илон Маск.

"Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX", - написал Маск

Испытания прошли в Техасе, город МакГрегор. Запуск можно считается важным этапом к подготовке первого запуска комплекса Big Falcon Rocket, который включает в себя огромную первую ступень и пилотируемый космический корабль, который будет играть роль второй ступени.

На первой ступени планируют установить 31 двигатель Raptor, а на второй семь. Главной особенностью нового двигателя станет использование топливной пары жидкий метан - жидкий кислород.

Космический корабль Starship Илон Маск презентовал 11 января. В планах компании и его амбициозного главы - полеты на Луну и Марс.