Курс на ЄС та НАТО. Документ про відповідні зміни до Конституції України розглянуть у парламенті в четвер. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій.

Цього тижня документ на розгляд винесуть утретє, тож це буде підсумкове голосування. Аби курс на ЄС та НАТО був закріплений у Конституції, знадобиться щонайменше 300 голосів. Тож спікер закликав нардепів не прогулювати засідання у четвер.

"На моє переконання, один з ключових законопроектів - внесення змін до Конституції з приводу статегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і в НАТО. Я звертаюсь до усіх фракцій, до максимальної мобілізації в цей день. Це - принципове питання і важливе позиціонування для України ", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.