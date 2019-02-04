В Україні занепокоєні негативним впливом соцмереж на дітей [ Редактировать ]
У Великій Британії серйозно занепокоєні негативним впливом соціальних мереж на дитячу психіку. У Міністерстві охорони здоров'я країни навіть пропонують їх заборонити, якщо вони не будуть самостійно видаляти сумнівний контент. Зокрема, такий, що містить заклики до самогубства. Наскільки небезпечні соцмережі для молоді і як дати цьому раду - дивіться далі.
За останні роки українська аудиторія Інстаграма зросла у кілька разів і зараз перевищує сім мільйонів користувачів. Більшість з них - молодь.
Соцмережі - це можливість спілкуватися зі світом, ділитися фото та відео, застосовувати до них фільтри, репостити та поширювати через свій сервер. Усе нібито добре, якби не шкідливий контент. В мережі час від часу з'являються пости, які у формі завдання та шантажу, закликають дітей до самогубства.
Христина витрачає на Інстаграм кілька годин на день і знаходить чимало груп та постів з негативним змістом.
"Там викладають пости з такими цитатами сумними, які беруть за душу і ти сидиш цілий день, і думаєшь тільки за цю цитату, вдумуєшся в неї і гадаєш чи правильно ти живеш, чи правильно ти вообще щось робиш", - говорить Христина Ярова, студентка.
Втеча від відповідальності та стресу - ось що, на думку психологів, робить підлітків залежними від соцмереж. А повернути дітей з віртуальності у реальність можна лише любов'ю та увагою.
"Якщо дітям цікаво десь в іншому місці, то вони не будуть зависати, втрачати свій час там де їм не цікаво. Тобто якщо життя дітей сповнене якимись активностями, друзями спілкуванням з тими ж батьками, які намагаються це контролювати, то їх там буде менше в Інстаграмі", - говорить Катерина Істоміна, психолог.
Насамперед, потрібно знайти собі заняття до душі, каже Денис. Тоді Інстаграм може стати не порожньою забавкою, а помічником.
"Інстаграм - це для мене скоріше платформа, яка являється скоріше інструментом, а не іграшкою. Якщо у вас є хобі і ви хочете аби це стало вашою роботою, то ясна справа що є різниця в тому коли у вас 100 підписників або коли у вас з десятки тисяч людей підписані на вас", - говорить Денис Розенгарт, студент.
Планувати свій час, з друзями - саме зустрічатися, а не базікати з ними в мережі. Тобто знайти здорову альтернативу віртуальному світові - радять підліткам психологи. А батькам, щоб завадити впливу підозрілих контентів - більше приділяти уваги живому спілкуванню з дітьми.
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