Суцільне бездоріжжя: на Закарпатті водії масово скаржаться на дороги [ Редактировать ]
На Закарпатті скасували частину автобусних рейсів через суцільне бездоріжжя. У автомайстернях черги, а водії протестують під стінами служби автомобільних доріг. Проїхалися шляхами області і мої колеги.
Поїздка трасою "Мукачеве-Рогатин" справжнє екстрим-випробування. Адже квест "об'їдь яму" під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, а доїхав до автомайстерні.
"Діски вже криві, вот уже побивим. Діски, все не ставим руняти їх. Всьо дороги, вся проблема в дорогах", - говорить Іван Бабинець, житель Іршави.
Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже: не має часу навіть на обід.
"В ночи спокою нема, колеса пробивають. Люди дуже жалуються всі", - говорить Іван Яцканич, ремонтує машини.
30 км від Мукачева до Сільця ми змогли подолати більш як за годину.
"- Як вам дороги ? - Нікака".
Вкрита ямами і дорога уздовж селя Кам'янське. А її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, - адже подекуди розмір ям - вражає.
На, так званих, залузьких серпантинах, яма на ямі, в одну із них на самісінькому поворіти поміщається 17 дюймове колесо.
Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні тридцять хвилин, то нині - доводиться чекати три години.
"Нико з водіїв не хоче їхати, ужас не дорога. Діски колеса, всьо, рисори всьо. Із запізнення по дві години їдеме", - говорить Іван Пантьо, водій рейсового автобуса.
Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну Службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя.
"Ми всьо розуміємо, бачимо, ми отримувачі коштів, ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було, було тільки одно слово - збереження, збереження, мережі. Та на стільки мережа вже зношена, від систематичного недофінансування", - говорить Михайло Попович, керівник Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.
Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію у країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч - невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою, звертаються в усі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне:
"Машину я купив в салоні дав за неї 24 тисячі євро. Пока я їх заробив я зїв 4 відра піску,ю пороху на стройці. 6 гривень беруть з літра бензину або солярки на дорогу. То є космічні гроші, космічні, результат видите самі", - говорить Василь Староста, водій.
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