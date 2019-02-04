На Закарпатті скасували частину автобусних рейсів через суцільне бездоріжжя. У автомайстернях черги, а водії протестують під стінами служби автомобільних доріг. Проїхалися шляхами області і мої колеги.

Поїздка трасою "Мукачеве-Рогатин" справжнє екстрим-випробування. Адже квест "об'їдь яму" під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, а доїхав до автомайстерні.

"Діски вже криві, вот уже побивим. Діски, все не ставим руняти їх. Всьо дороги, вся проблема в дорогах", - говорить Іван Бабинець, житель Іршави.

Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже: не має часу навіть на обід.

"В ночи спокою нема, колеса пробивають. Люди дуже жалуються всі", - говорить Іван Яцканич, ремонтує машини.

30 км від Мукачева до Сільця ми змогли подолати більш як за годину.

"- Як вам дороги ? - Нікака".

Вкрита ямами і дорога уздовж селя Кам'янське. А її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, - адже подекуди розмір ям - вражає.

На, так званих, залузьких серпантинах, яма на ямі, в одну із них на самісінькому поворіти поміщається 17 дюймове колесо.

Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні тридцять хвилин, то нині - доводиться чекати три години.

"Нико з водіїв не хоче їхати, ужас не дорога. Діски колеса, всьо, рисори всьо. Із запізнення по дві години їдеме", - говорить Іван Пантьо, водій рейсового автобуса.

Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну Службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя.

"Ми всьо розуміємо, бачимо, ми отримувачі коштів, ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було, було тільки одно слово - збереження, збереження, мережі. Та на стільки мережа вже зношена, від систематичного недофінансування", - говорить Михайло Попович, керівник Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію у країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч - невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою, звертаються в усі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне:

"Машину я купив в салоні дав за неї 24 тисячі євро. Пока я їх заробив я зїв 4 відра піску,ю пороху на стройці. 6 гривень беруть з літра бензину або солярки на дорогу. То є космічні гроші, космічні, результат видите самі", - говорить Василь Староста, водій.