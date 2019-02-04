Brexit призвів до чималих втрат у бюджеті Великої Британії [ Редактировать ]
Удар по британській економіці. "Брекзит" ще не настав, та вже призвів до чималих втрат у бюджеті Великої Британії. Чому компанії розбігаються з країни і що буде після виходу з ЄС - у матеріалі Світлани Чернецької.
Вижити після брекзиту. Сіра та депресивна Британія - такою її бачать автори нової комп'ютерної гри "Не сьогодні". Розробники відеоігор з жахом очікують дня виходу з ЄС.
"Для мене це було своєрідною терапією. Люди виходять на марші, пишуть своїм депутатам, міністрам. А що мені залишалося робити? Звичайно, відеогру", - говорить Тім Констант, розробник гри "Не сьогодні".
Понад сто ІТ-компаній підписали петицію до уряду із закликом залишитися у Євросоюзі. ІТ-шники бояться зростання вартості виробництва і необхідності переїжджати в дешевші країни. Тим паче, що третина працівників індустрії відеоігор - європейці.
"Раніше я міг наймати найкращих фахівців з усієї Європи, міг привозити їх сюди працювати у своїх командах. Але більше не зможу цього робити. І це не лише через візи чи дозволи на роботу. Адже тепер європейці відчувають себе тут непроханими гостями", - говорить Нік Баттон-Браун, консультант з відеоігор.
"Брекзит" вже б'є по економіці країни. До розлучення Британії та ЄС - менше двох місяців, а досі незрозуміло, яким воно буде. Тож аби не ризикувати мільярдами, великий бізнес перестраховується. Приміром, одна з найбільших автокомпаній світу "Ніссан", передумала щодо виробництва позашляховика нового покоління в Англії. Натомість його збиратимуть в Японії.
"Це вкрай погана новина. Адже це один із наших найуспішніших заводів і ми чекали на 700 нових робочих місць. Це жахлива звістка для автоіндустрії, для Англії та усіх нас", - говорить Грег Кларк, міністр бізнесу Великої Британії.
У очікуванні "брекзиту" інвестиції в автомобільну промисловість впали майже на 50%. А виробництво машин зменшилось на 9% - це півтора мільйона авто. А якщо Британія вийде з ЄС без угоди - експорт взагалі опиниться під загрозою, попореджають у товаристві автовиробників.
"Подорожчає виробництво автомобілів, відповідно, покупцям доведеться платити більше. Це вплине на попит, на прибутковість, і, звичайно що, на робочі місця", - говорить Майк Гоуз, виконавчий директор товариства автовиробників.
Десятки світових банків вже сидять на валізах. Адже якщо брекзит закриє доступ до європейського ринку - залишатися в Лондоні не буде жодного сенсу. Про можливий переїзд вже заявили JP Morgan, HSBC та DEUTSCHE BANK. А це означатиме величезні втрати надходжень до держбюджету.
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