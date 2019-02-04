Мораторий на землю: президент подписал важный закон [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко 4 февраля подписал законопроект №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель", сообщается на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Согласно документу, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.
"В пунктах 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины (Ведомости Верховной рады Украины, 2002 г., № 3-4, ст. 27) цифры "2019" заменить цифрами "2020", - гласит текст закона.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Законом поручается Кабинету министров Украины до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко решил баллотироваться в президенты на следующий срок.
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