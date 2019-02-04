Светлана Лобода шокировала поклонников откровенным снимком [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонником откровенным образом. Артистка опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
Одни поклонники восхитились внешним видом исполнительницы, другие - раскритиковали Лободу за то, что она якобы позировала без нижнего белья.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики поинтересовались, есть ли на певице белье. "Бомба", "Красиво", "А где белье?", "Пошлость", "Без трусов, что ли?", "О, какая красавица", "Сочная", "Офигенная", - пишут в комментариях под фото.
Ранее Светлана Лобода нарвалась на критику поклонников.
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