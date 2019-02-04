Под Николаевом педофил избил и изнасиловал ребенка [ Редактировать ]
Жительница одного из сел Баштанского района Николаевской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали. Со слов 13-летней дочери заявительницы, вечером, когда она шла по улице, навстречу ей вышел пьяный 57-летний односельчанин, схватил за руку и затащил в свой дом. Там он избил девочку и изнасиловал.
Вырваться ребенку удалось только после обещания "прийти завтра".
В отделе коммуникации полиции Николаевской области, оперативники задержали гражданина, которому уже объявлено о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК Украины - "Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста". Если подозрение подтвердится, то фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. К тому же, как известно, в местах лишения свободы, осужденные по такой статье, мягко говоря, авторитетом не пользуются. Проводятся необходимые экспертизы. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Ранее в школе избили учителя-педофила.
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