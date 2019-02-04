У Німеччині підвищать "базову" пенсію [ Редактировать ]
А тим часом в Німеччині вирішили підвищити пенсії людям, що працювали все життя на низькооплачуваній роботі. Одразу вдвічі більше, ніж зараз. Отже, так звана, "базова" пенсія в країні складатиме майже 1000 евро. Яка вона - пенсійна реформа по-німецьки - знає Тетяна Логунова.
За цифрами, які називає міністр праці Хубертус Хайль, наразі стежать мільйони німецьких пенсіонерів. Які пропрацювали, щонайменше 35 років, отримували мінімальну зарплату і тепер - живуть на мінімальну пенсію. Зараз їм нараховують - 517 євро на місяць. Міністр пропонує - збільшити цю суму майже вдвічі - щоб вийшло 964 євро на місяць.
"Підняття на 10 чи 20 євро - нічого не дасть. Потрібне суттєве підвищення. Я хочу щоб пенсія, яку отримують люди, які працювали, була вищою за базове соціальне забезпечення", - говорить Хубертус Хайль, міністр праці Німеччини.
Відповідний законопроект міністр готується представити вже восени.
На базову пенсію можуть претендувати чотири мільйони німецьких пенсіонерів. Більшість із них - жінки. Підвищити їм виплати - міністр пропонує через два роки. Експерти вже підрахували - така ініціатива коштуватиме німецькому бюджету кілька мільярдів євро на рік.
Пропозицію вже підтримали німецькі профспілки. Мовляв, це - вияв поваги.
"Пропозиція міністра - гарний крок. Це - вияв поваги до людей, які працювали, і боротьба з бідністю в старості", - говорить Аннелі Бунтенбах, заступник голови спілки німецьких профспілок.
А от партнери міністра-есдека по коаліції - християнські демократи - не в захваті. Вони теж за базову пенсію, але диференційовану, залежно від статків того чи іншого пенсіонера. Тож сторонам доведеться шукати компроміс.
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